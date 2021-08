PDF-Daten nach Excel exportieren

Aus den unterschiedlichen Office-Programmen heraus lassen sich Dokumente einfach und schnell in PDFs umwandeln. Falls Ihre PDF-Software nicht über eine entsprechende Profifunktion verfügt, ist der umgekehrte Weg schwieriger. Für das Kopieren von Daten aus einem PDF in eine Excel-Datei müssen Sie ein wenig in die Trickkiste greifen – sofern das PDF als durchsuchbare Datei ohne Kopierverbote vorliegt.

Über gedrückte "Alt+Shift"-Tasten lassen sich Datenspalten in PDFs senkrecht markieren.

Um Daten aus einem PDF- in ein Excel-Dokument zu kopieren, ist es empfehlenswert, einen Tastatur-Shortcut zu nutzen, der in vielen Programmen das spaltenweise Markieren erlaubt: Halten Sie mit der linken Hand die beiden Tasten "Alt+Shift" gedrückt, während Sie mit der rechten Hand mit der Maus die Spalte(n) mit den gewünschten Zahlen markieren – so nehmen Sie die Daten senkrecht in die Auswahl, ohne die benachbarten Spalten links und rechts miteinzubeziehen. Nun gilt es, die markierten PDF-Daten per "Ctrl+C" zu kopieren, in die Excel-Tabelle zu wechseln und dort den Cursor in die gewünschte Startzelle der Datenreihe zu setzen. Über den Befehl "Inhalte einfügen / Text" landet das kopierte Material schließlich an der richtigen Stelle.