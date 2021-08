Biologisch abbaubare Reinigungsmasse

Die hygienischen Bedürfnisse von Administratoren dürften sich individuell unterscheiden. Aber selbst die in dieser Hinsicht Lockeren haben Schmerzgrenzen, was neben Schmutz und Staub auch Keime und Bakterien an Ihrem Arbeitsplatz betrifft. Gut, dass es wertvolle Unterstützung im Kampf dagegen gibt: CYBER CLEAN, eine Reinigungsmasse aus der Schweiz, eignet sich speziell zur einfachen und hygienischen Reinigung von Tastaturen und elektronischen Geräten.

Cyber Clean tritt an, das Reinigen schwer errreichbarer Zwischenräume wie von Tastaturen zu erleichtern.

Die Reinigungsmasse CYBER CLEAN [1] soll auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe und mit erfrischendem Limonenduft Schmutz- und Staubpartikel aus allen Zwischenräumen und von allen Oberflächen absorbieren. Dazu muss der Admin die gummiartige Masse lediglich auf den zu reinigenden Gegenstand pressen, kurz warten und sie wieder abziehen -- schon schließt sie Rückstände wie Staubpartikel und Krümel ein und desinfiziert. Praktischerweise gibt CYBER CLEAN dabei keine Feuchtigkeit ab und ist viele Male wiederverwendbar, bis die maximale Schmutzaufnahmekapazität erreicht ist.