Pop-up-Büro to go

Wer auch jenseits des Home-Offices beispielsweise an Bahnhöfen, Flughäfen, in Hotel-Lobbys oder Cafés mobil arbeiten möchte oder muss, darf sich zur Kernzielgruppe des Mini-Büros in der Tasche zählen. Dieses beherbergt ein mobiles IT-Device, bietet aber auch Platz für das restliche Equipment eines mobilen Arbeitsplatzes und sorgt dank aufklappbarer Schutzwand zudem für Privatspähre beim Arbeiten.

Leer, also ohne mobiles Büromaterial, wiegt das Mini-Büro in der Tasche rund 1,1 Kilogramm.

Das Mini-Büro in der Tasche [1] eignet sich als eine in unauffälligem Aktentaschendesign gehaltene, aufklappbare Notebook-Tasche für Tablets oder Laptops mit einer Bildschirmgröße von bis zu 17 Zoll. Auf ihrer Innenseite lassen sich zahlreiche Essentials des mobilen Arbeitens wie Smartphone, Unterlagen, Visitenkarten, Kabel und Stifte elegant verstauen. Zwar ist die aus Polyester und Kunststoff fabrizierte Tasche widerstandsfähig, soll aber von Hand gereinigt werden.