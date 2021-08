Outlook-Fenster zurücksetzen

Der Einsatz von Outlook ist für die meisten Firmen essenziell und die Termin-, Aufgaben-, Mail- oder Kontakte-Fenster müssen sich ohne Probleme aufrufen lassen. Manchen Anwendern ist zudem wichtig, dass die Fenster am gleichen Platz und gleich groß bleiben. Falls plötzlich das Mail-Fenster verschwindet oder das Hauptfenster um die Hälfte schrumpft, ist beruhigend zu wissen, dass sich die Fenstereinstellungen zurücksetzen lassen.

Outlooks Fenstereinstellungen lassen sich per Registrierungseditor zurücksetzen.

Per Registry-Eingriff sind die Outlook-Fensterpositionen in die Werkseinstellungen zurückführbar. Dafür navigieren Sie zunächst zu "HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Office", wo Sie Unterzweige mit Versionsnummern wie 12.0, 14.0, 15.0 oder 16.0 vorfinden. Wählen Sie für aktuelle Outlook-Versionen die höchste aus und klappen Sie den betreffenden Unterzweig auf (zum Beispiel "HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Office \ 16.0 \ Outlook") auf. Nun gilt es, die jeweiligen Fenster einzeln anzupassen. Für das Outlook-Hauptfenster "HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Office \ 16.0 \ Outlook \ Office Explorer" löschen Sie beispielsweise in der rechten Fensterhälfte den Eintrag "Frame" – analog gehen Sie in weiteren Rubriken wie Appointment, Contact, Message oder Task vor. Beim nächsten Öffnen erstellt sie Outlook dann jeweils wieder wie im Startzustand.