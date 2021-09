Download der Woche: Private Win10

Viele Profi-Anwender wollen die Eigenständigkeit bei den Security-Settings von Windows 10 behalten. Mit dem für die nichtkommerzielle Anwendung kostenfreien "Private Win10" lässt sich die Konfiguration der Privatsphäre und der Firewall bequem konfigurieren. Das Programm stellt die sonst eher versteckten und nur per Registry erreichbaren Einstellungen über Schieberegler dar.

Mit "Private Win10" ändern Sie Privacy-Settings ganz ohne Gefummel in der Registry.

Über die Schalter von "Private Win10" [1] können Sie dann selbst Dienste an- oder ausschalten und die Firewall gezielt für jede Software anpassen. In einem weiteren Menü lässt sich der Internetverkehr analysieren. So besteht die Möglichkeit, für einen bestimmten Prozess eine temporäre oder dauerhafte Filterregel anzulegen. Achtung: Das Tool richtet sich an fortgeschrittene User – viele der einstellbaren Option sind nicht erklärt.