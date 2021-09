Schnelles Freistellen von Bildern online

Eine der meistgenutzten Funktionen in der professionellen Bildbearbeitung ist das Freistellen von Inhalten. Oft ist das Feature aber recht komplex und nur in teuerer Software wie Photoshop & Co. zu finden. Wenn Sie aber nur gelegentlich ein freigestelltes Bild benötigen, hilft der kostenfreie Onlinedienst von "remove.bg" weiter. Die einfach gehaltene Webseite kümmert sich um genau diese Umwandlung Ihrer Inhalte.

"remove.bg" verspricht schnelles Freistellen auch auf komplexen Hintergründen

Zum Freistellen auf "remove.bg" [1] müssen Sie lediglich das gewünschte Bild hochladen und mit einem Mausklick entfernt der Service in Windeseile den nicht benötigten Hintergrund rund um den Gegenstand oder die Person auf dem Foto. Danach haben sie die Möglichkeit, das Ergebnis in einer etwas kleineren Preview-Version herunter zu laden – für die hochauflösende Variante ist der Dienst auf ein Bild pro Monat beschränkt. Abschließend steht einer Weiterverarbeitung in der eigenen lokalen Anwendung nichts mehr im Weg.