Mainbrett zum Zwiebel schneiden

Eine der meistgenutzten Funktionen in der professionellen Bildbearbeitung ist das Freistellen von Inhalten. Oft ist das Feature aber recht komplex und nur in teuerer Software wie Photoshop & Co. zu finden. Wenn Sie aber nur gelegentlich ein freigestelltes Bild benötigen, hilft der kostenfreie Onlinedienst von "remove.bg" weiter. Die einfach gehaltene Webseite kümmert sich um genau diese Umwandlung Ihrer Inhalte. [ mehr