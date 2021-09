Vorschau Oktober 2021: Endpoint Security

Die Rechner der Mitarbeiter stehen an vorderster Front in Sachen IT-Security. Im Oktober-Heft befassen wir uns deshalb mit dem Schwerpunkt "Endpoint Security". Darin zeigen wir unter anderem, wie Sie Bedrohungen mit Windows Defender ATP abwehren und Bitlocker mit der PowerShell steuern. Außerdem werfen wir einen Blick auf neue Security-Ansätze für Unternehmen sowie aktuelle Sicherheitsempfehlungen des BSI. Linux-User erfahren derweil, wie sie SELinux richtig einsetzen. In den Produkttests schauen wir uns unter anderem mit KnowBe4 eine Plattform für Phishing-Tests zur Mitarbeiterschulung an.

Die Endpoint-Security ist das Schwerpunktthema in der Oktober-Ausgabe.

Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten zahlreiche Mitarbeiter von Zuhause. Pishing-Betrüger versuchen, dies auszunutzen und die Anzahl der Phishing-E-Mails ist in diesem Zeitraum deutlich gestiegen. KnowBe4 bietet eine Plattform für Security-Awareness-Training und simuliertes Phishing, womit Mitarbeiter in die Lage versetzt werden sollen, Spam- und Pishing E-Mails besser zu erkennen. Wir haben die Plattform ausprobiert und waren von der Vielfalt der Testmöglichkeiten überrascht.



Lange Zeit standen die Antimalware-Produkte von Microsoft bei Administratoren derweil in der Kritik. Die Integration in Windows ist zwar spätestens seit Defender absolut nahtlos, und auch in puncto Erkennungsqualität spielt Defender bereits lange in der ersten Liga. Es fehlten jedoch bisher die zentralen Verwaltungs- und Reporting-Möglichkeiten, wie die Admins sie von McAfee oder Trend Micro gewohnt sind. Mit "Defender for Endpoint" schließt Microsoft diese Lücke und weitet den Defender gleichzeitig auf andere Plattformen aus, wie wir im Oktober-Heft zeigen.



Auf Linux-Seite beginnen viele Tutorials im Internet mit dem Satz "Schalten Sie SELinux aus" – doch genau das sollten Administratoren auf produktiven Systeme besser nicht. Wir stellen das Linux-Security-Framework vor und verraten Ihnen, wie Ihre Anwendungen gesichert und zuverlässig mit aktivierem SELinux laufen.



