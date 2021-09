Status für Keyboard-Tasten im Blick behalten

Häufig ist beim schnellen Arbeiten versehentlich die ein oder andere Sondertaste gedrückt und die Suche nach dem Fehler geht los. Daher lohnt sich ein Blick auf das kostenfreie Tool "TrayStatus", das Ihnen den Status der Spezialtasten wie Rollen, Num, Umschalt, Strg, Alt und weitere im Systemtray übersichtlich anzeigt. Dadurch erkennen Sie sofort, welche Taste Sie unter Umständen wieder in den Ausgangszustand zurückversetzen müssen.

Sondertasten im Blick: Mit TrayStatus sehen Sie, welche Spezialtasten aktiviert sind.

Weiterhin können Sie in den Einstellungen des Tools festlegen, welche der Sondertasten Sie im Tray überhaupt sehen möchten und somit die Ansicht nach Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. Auch die Festplattenaktivität ist in der freien Version ersichtlich. Vor allem Laptop- beziehungsweise Notebook-Nutzer profitieren so von TrayStatus [1], da nicht alle Hersteller an ihre Modelle mit einer Hardware-seitigen Anzeige ausstatten.