USB-Speicher mit Zahlenschloss

Dass Daten auf USB-Sticks nicht sicher sind, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Viele Profis greifen daher zur Verschlüsselung. Allerdings setzt dies oft auch eine entsprechende Software auf dem Zielrechner voraus. Wenn es kein USB-Stick mit eingebautem digitalen Keypad sein soll, bietet sich ein Blick auf das Kryptex-Zahlenschloss an. Mit ihm kommt nur an die Daten, wer den Zahlencode richtig einstellt.

Relativ sicher auch ohne Verschlüsselung: An die Daten kommt nur, wer den Code kennt.

Um nämlich an den eigentlichen Stick [1] zu kommen, müssen Sie zunächst das Gehäuse öffnen. Dies ist nur mit einem fünfstelligen Code möglich. Somit ist ein gewisser physischer Schutz vorhanden, selbst wenn das gute Stück verloren geht. Natürlich sollten Sie den Schutzfaktor nicht allzu hoch bewerten. Neben der Variante mit USB 3.0 ist auch eine Micro-USB-Version verfügbar, beide sowohl in klassischem Weiß sowie in Schwarz gehalten. Nicht vergessen dürfen Sie natürlich, den individuellen Code für das Kryptex-Schloss von der Anleitung abzuschreiben und sich zu merken, denn eine Reset-Option für Admins gibt es nicht.