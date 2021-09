Download der Woche: Power Automate Desktop

Wenn Sie im Programmieren nicht so versiert sind, zur Arbeitserleichterung aber dennoch bestimmte Abläufe wiederholen wollen, sollten sie sich das kostenfreie Microsoft-Tool "Power Automate Desktop" genauer ansehen. Es zeichnet Ihre Aktionen als sogenannte Flows auf und kann sie später für eine Automatisierung jederzeit wieder abspielen.

Viele Abläufe in der IT wie auch im Büroumfeld wiederholen sich regelmäßig. Doch sind solche repetitiven Aufgaben nicht nur eintönig, sondern auch fehleranfällig. Hier kommen Automatisierungswerkzeuge wie "Power Automate Desktop" [1] ins Spiel. Die Software erlaubt es, Abläufe in Form von Flows zu erstellen und dann bei Bedarf zu starten. Durch das zugrundeliegende Scripting gibt sich die Umgebung flexibel, erfordert jedoch auch eine gewisse Einarbeitung. Ein vierseitiger Workshop im IT-Administrator-Heft Oktober 2021 [2] beschäftigt sich im Detail mit dem hilfreichen Tool.