Webseiten direkt übersetzen

Bei Google Translate lassen sich nicht nur Textpassagen eingeben, sondern auch ganze Webseiten durch das Einfügen von URLs übersetzen. Noch schneller erledigen Sie dies, wenn Sie die Adresse der zu übersetzenden Seite direkt mit der URL von Google Translate kombinieren. Wie Sie hier genau vorgehen müssen, verrät unser Tipp.

Wenn Sie nicht erst in der GUI von Google Übersetzer [1] herumhantieren wollen, öffnen Sie zunächst einen eigenen Tab mit der gewohnten URL "https://translate.google.com". Dann hängen Sie dahinter direkt und ohne Leerzeichen die Zeichenfolge "/translate?u=" an. Abschließend erneut ohne Abstand folgt dann noch die Adresse der gewünschten Webseite hinzufügen – also zum Beispiel "https://translate.google.com/translate?u=https://powerautomate.microsoft.com/de-de/desktop/". Nach der Bestätigung mit Enter wählen Sie im rechten Ausklappmenü dann nur noch die Zielsprache aus.