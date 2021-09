Gefahrenabwehr im SOC

Keine Technologie schützt gegen alle Bedrohungen. Solange menschliche Hacker eine Lücke in der Abwehr finden, müssen ihnen menschliche Cyber-Security-Analysten gegenüberstehen. Sicherheit braucht Experten, die proaktiv Gefahren suchen und Lücken schließen sowie im Ernstfall unterstützend eingreifen. Wie die Spezialisten vorgehen und welche Anforderungsprofile Unternehmen an sie stellen können, zeigt unser Fachartikel über Security Operation Center und ihren Mehrwert gegenüber MDR oder MSPs.

Vielen Organisationen fehlt das notwendige Budget, um ein entsprechend qualifiziertes Team von IT-Sicherheitsexperten zu beschäftigen. Und selbst wenn Geld für ein SOC (Security Operation Center) und deren Fachkräfte vorhanden ist, so fehlen am Arbeitsmarkt oft die Spezialisten, die unter allen IT-Berufen derzeit mit Abstand am begehrtesten sind. Der Fachkräftemangel in diesem Bereich führt sogar schon dazu, dass selbst große Unternehmen nur sehr schwer ein kompetentes SOC-Team aufstellen und langfristig halten können.





Als Lösung für dieses Problem setzen deshalb immer mehr Organisationen auf externe Expertenteams im Rahmen von Managed-Detection-and-Response-Diensten (MDR). Diese externen Services fungieren als externes SOC für Unternehmen, die kein In-House-SOC haben, oder fungieren als verlängerter Arm des SOCs, um dieses zu unterstützen und gemeinsam die Sicherheit der Organisation zu erhöhen. Lesen Sie mehr dazu im kompletten Fachartikel [1].