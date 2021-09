Mein erster Laptop

Wer im Home Office arbeitet und kleine Kinder zuhause hat, kennt die schwierige Balance zwischen Konferenzschaltung und gleichzeitig Aufmerksamkeit schenken. Eine gute Lösung scheint hier das Holz-Notebook "My First Computer" zu sein. Mit dem altersgerechten Laptop werden garantiert keine Daten gelöscht oder Tastaturen auseinandergebaut.

Altersgerechten Laptop aus Holz für Kleinkinder: "My First Computer"

Bei "My First Computer" [1] handelt es sich um eine praktische Maltafel aus Holz im Design eines 15-Zoll-Laptops. Anstelle des berühmten Apfels findet sich ein süßes Eichhörnchen im Produktschild. Nach dem Öffnen findet sich neben dem Tafel-Display auch eine Puzzle-Tastatur. Das Trackpad ist gleichzeitig das Aufbewahrungsfach für die Kreide. Das für rund 25 Euro erhältliche Gadget sollte die lieben Quälgeister also zumindest eine Zeitlang gut beschäftigen.