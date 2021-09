Download der Woche: Zer0

Immer wieder finden sich sensible Daten alter Festplatten im Internet wieder, die zuvor nicht sauber gelöscht wurden. Um beim Verkauf von gebrauchte Rechnern diesen Fehler zu vermeiden oder aus anderen Gründen sicherzustellen, dass gelöschte Dateien tatsächlich beseitigt sind, können Sie sich vom kostenfreien Tool "Zer0" unterstützen lassen. Das Programm entsorgt Dateien besonders sicher und benutzerfreundlich.

Für das sichere, nutzerfreundliche Datenlöschen mit "Zer0" [1] müssen Sie die betreffenden Dateien einfach per Drag&Drop in das Programmfenster ziehen und anschließend auf den Delete-Button klicken. Schon löscht das Programm sie mit Hilfe eines sicheren Algorithmus, so dass sie für immer verloren sind und nicht mehr wiederherstellbar – der Anwender sollte sich seines Tuns also sicher sein.