Training "Linux- und Active-Directory-Integration"

Unser Training "Linux- und Active-Directory-Integration" zeigt praxisnah auf, wie Sie Linux-Systeme gleichwertig in den Microsoft-Verzeichnsdienst integrieren. Außerdem steht unter anderem der Einblick in LDAP und Kerberos auf der Agenda der Veranstaltung, die das nächste Mal am 18. November 2021 in Berlin stattfindet. Buchen Sie schnell, um Ihren Platz zu sichern – für Abonnenten gilt wie immer ein Sondertarif.

Im Training lernen Sie, wie Linux- und Active-Directory-Integration in der Praxis funktioniert.

Im Seminar [1] zeigt Ihnen unser Dozent Thorsten Scherf am 18. November in Berlin unter anderem, wie Sie ein Computerkonto für Linux-Clients im Active Directory erzeugen und das Linux-System verwalten. Weiterhin erfahren Sie, wie Sie mithilfe eines Cross-Forest-Trust eine Vertrauensstellung zu einem Active-Directory-Forest herstellen und wie Sie erfolgreich Security-Regelwerke für die Clientsysteme verfügbar machen. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt, buchen Sie daher schnell.