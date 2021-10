E-Mails? – Bitte auf Wiedervorlage!

Bei einem überquellenden Posteingang fällt es schwer, E-Mails geordnet im Auge zu behalten. Markierungen und Flaggen bei Outlook helfen da oft auch nicht mehr weiter. Als effektiver kann sich für manchen IT-Profi hingegen das temporäre Parken wichtiger Nachrichten zur späteren Verarbeitung herausstellen. Die Webseite "FollowUpThen" bietet genau das auch in einer kostenlosen Variante an.

Die zeitliche Steuerung der E-Mail-Wiedervorlage läuft über die Weiterleitungsadresse (z. B. 5pm@folllowupthen.com)

Über die Webseite "FollowUpThen" [1] lassen sich E-Mails verschicken und nach je nach Dringlichkeit unterschiedlichen Zeitspannen zurückbestellen – beispielsweise am nächsten Tag um 16 Uhr oder auch erst in drei Wochen. Der Online-Service schickt Ihnen bis zu 50 Emails im Monat kostenlos zur jeweils frei gewählten Frist zurück. Er ist auch per Smartphone oder Tablet nutzbar und setzt lediglich eine persönliche Registrierung voraus.