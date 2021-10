Verteiltes Wissen durch KI und Metadaten vernetzen

Nach Corona wird es keine allgemeingültigen Arbeitsmodelle mehr geben. Stattdessen gilt es für Unternehmen, neue Kollaborationsformen zu etablieren und Wissen unabhängig von Ort und Zeit verfügbar zu machen. Um ihr geistiges Kapital auffindbar und Informationen für alle überall zugänglich zu machen, können moderne, mit Künstlicher Intelligenz arbeitende interne Suchmaschinen effektiv unterstützen.



Mit KI-basierten, internen Suchmaschinen lassen sich Experten mit speziellen Kenntnissen aufspüren.

Der Trend in Richtung flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten bringt für Unternehmen mehrere Anforderungen mit sich. So müssen IT-Admins neben der Errichtung der technischen Grundlagen für "Work from Anywhere" und Remote-Arbeit unter anderem auch das interne Wissensmanagement auf eine neue Grundlage stellen.



Unser Online-Artikel [1] veranschaulicht, wie intelligente Datenbank-Engines mit Selbstlernfunktionen ihre Nutzer dabei unterstützen können, die richtigen Menschen miteinander zu verbinden – beispielsweise für Projekte hinsichtlich verschiedener, auch dynamischer Faktoren wie Kompetenz, Motivation oder Ortsgebundenheit die richtigen Teammitglieder zu finden. Oder ein weiteres Steckenpferd solcher Tools: Wesentliche Erleichterungen beim Vorhaben, das interne Firmenwissen zentral bereit- und jedem berechtigt Interessierten einfach und schnell zur Verfügung zu stellen.