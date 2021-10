Hygienische Handyketten

Zu den Dauerbrennern unter den Smartphone-Accessoires zählen längst die in einer breiten Vielfalt erhältlichen Tragebänder oder -ketten. Die praktischen Lanyards bieten ja auch nicht nur schnelle Zugriffsmöglichkeiten auf das Gerät, sondern erschweren auch dessen Herunterfallen oder Liegenlassen. Die Handykette "portHy" liefert darüber hinaus einen Extranutzen, der in Zeiten von Corona ganz im Zeichen der Hygiene steht.

Das Außergewöhnliche am in zahlreichen Farben und Ausführungen erhältlichen Smartphoneband "portHy" [1] findet sich hinter seinem Nylongewebe: An beiden Enden des Bandes sind kleine Sprühköpfe integriert, die jeweils 15 Milliliter Desinfektionsmittel fassen. Damit kann der Nutzer jederzeit seine Hände von Bakterien und Viren befreien. Ist das Mittel aufgebraucht, lässt es sich mit wenigen Handgriffen wieder auffüllen. Eine dafür passende Spritze ist im Lieferumfang enthalten.