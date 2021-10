Neu: Intensivseminar zu Kubernetes-Infrastrukturen

Mit Kubernetes verwalten IT-Verantwortliche containerisierte Arbeitslasten und Services und profitieren dabei von deklarativer Konfiguration und erleichterter Automatisierung. Die containerzentrierte Managementumgebung koordiniert die Computer-, Netzwerk- und Speicherinfrastruktur für die Workloads. Wie Admins Kubernetes einrichten und auf der Plattform Anwendungen sicher in Containern betreiben, zeigt unser Online-Intensivseminar im kommenden Frühjahr detailliert und praxisnah. Sichern Sie schon heute Ihren Platz, Abonnenten nehmen wie immer zum Vorzugspreis teil.

Drei Tage Kubernetes-Administration stehen im März 2022 auf dem Programm.

Kubernetes gehört in vielen Unternehmen längst zur Standardausstattung. Die Vorteile der Umgebung liegen auf der Hand: Flexibilität in der Administration und vielseite Automatisierungsmöglichkeiten. In unserem dreitätigen Online-Intensivseminar [1] zeigt Ihnen der Dozent Franz-Georg Clodt, wie Sie in Kubernetes Container erstellen und ausführen und einen Cluster ausrollen. Auch lernen die Teilnehmerden Umgang mit kubectl-Befehlen, etwa für das Hantieren mit Objekten, sowie die Arbeit mit Pods.



Natürlich arbeitet ein Kubernetes-Cluster nicht im luftleeren Raum, weshalb Franz-Georg Clodt auch auf das Integrieren von Storage-Lösungen in Kubernetes eingeht und anhand einer realen Anwendung das Deployment veranschaulicht. Die Plätze in unserem Online-Intensivseminar sind wie immer begrenzt, sichern Sie deshalb Ihre Teilnahme möglichst rasch. Für Abonnenten gilt ein Vorzugspreis.