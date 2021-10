Download der Woche: EssentialPIM

Für die Bearbeitung von E-Mails, das Pflegen eines Kalenders und die Verwaltung von Aufgaben kommt in aller Regel Outlook zum Einsatz. Doch für Nutzer, die auf der Suche nach einer flexibleren Alternative sind, bietet sich ein Blick auf "EssentialPIM" an. Das Programm zeigt sich an einigen Stellen als übersichtlicher und bedienungsfreundlicher.

Mit EssentialPIM steht eine interessante Outlook-Alternative zur Verfügung.

"EssentialPIM" [1] basiert auf verschiedenen Modulen zur Organisation von E-Mails, Kontakten, Notizen und Aufgaben. Im Kalender lassen sich mit einem System der Priorisierung sämtliche Daten nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen. Mit der praktischen Importfunktion können Sie Inhalte aus anderen Office-Programmen einbinden. Ebenfalls ein Vorteil der Module ist das Verlinken von beispielsweise einer Aufgabe mit den Kontaktdaten des Ansprechpartners. Das Werkzeug ist in einer eingeschränkten Free-Version sowie als kommerzielle Software verfügbar.