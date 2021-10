Screenshot direkt als Bilddatei ablegen

Die meisten Anwender erstellen ihre Screenshots mit Bordmitteln. Das beinhaltet auch das Einfügen aus der Zwischenablage in ein einfaches Bildbearbeitungs-Programm wie zum Beispiel Paint. Mit einem kleinen Trick ist das nicht mehr notwendig und Sie können sich diesen Umweg sparen. Dabei ist diese etwas versteckte Funktion auch in Windows 11 enthalten.

Dank einer bestimmten Tastenkombination werden Screenshots direkt als Bilddatei gespeichert.

Anstelle der üblichen Tastenkombination müssen Sie lediglich "Windows-Taste + Druck" drücken. Danach landen Ihre Vollbild-Screenshots direkt als PBG-Bilddatei in einem bestimmten Download-Order nach dem Muster "%userprofile%\Bilder\Screenshots" – also beispielsweise im Verzeichnis "C:\Users\Erik Mustermann\Bilder\Screenshots". Somit sind wie erwähnt keine weiteren Zusatzprogramme oder Minitools für die schnelle Weiterbearbeitung aus der Zwischenablage heraus nötig und Sie können zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe Ihre Nachbearbeitung der abgespeicherten Bilddatei durchführen.