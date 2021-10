Text und Bilder ohne Umweg teilen

Wenn Sie unterwegs oder im Büro spontan Informationen mit anderen teilen möchten, müssen Sie in der Regel diese erst aufbereiten und dann über ein bestimmtes Medium verschicken. Mit dem kostenfreien Internetdienst "JustPaste.it" geht das schneller und unkomplizierter. Die Webseite kommt ohne Werbung aus, benötigt keine Anmeldung und ist einfach und direkt auf den Vorgang des Teilens zugeschnitten.

Schneller Austausch: Mit JustPaste.it teilen Sie Informationen schnell und einfach.

Beim Kopieren von Text aus einer Website oder einem Dokument werden die bestehenden Formatierungen inklusive eventueller Bildinhalte beibehalten. Im Umkehrverfahren können Sie auch Bilder per Drag & Drop in Ihre Notizen mit einbinden. Zu allen erstellten Nachrichten erhaltn Sie anschließend eine passende URL zum Teilen etwa in sozialen Medien. Abschließend können Sie mit "JustPaste.it" [1] Ihre Notizen auch als PDF lokal abspeichern.