Geekige Ersatztasten

Eine mechanische Tastatur vermittelt immer noch das beste Schreibgefühl und Feedback. Mit einem derartigen Keyboard geht die Arbeit meist schnell vonstatten. Um sich dann auch noch die eigenen Bedürfnisse als Geek nach Personalisierung zu erfüllen, bieten sich die witzigen Austauschtasten für Cherry-Tastaturen an.

Mehr Spaß beim Tippen versprechen die lustigen Ersatztasten bei GetDigital.

Diese besonderen Austauschtasten bieten Ihnen alle denkbaren IT-Gags, über die immer wieder herzhaft geschmunzelt werden kann. Zum Beispiel den berühmten "Any Key" zum Beantworten der Fehlermeldung "Press any key to continue" oder auch den Escape-Key zum Verlassen eines Programms. Die mysteriöse Fragezeichen-Taste können Sie selbst belegen und der bekannte "Panic"-Button darf ebenfalls nicht fehlen.