Kommandozeile ans Kontextmenü

Das sich wiederholende Eintippen von Befehlen in die Kommandozeile kann für Profinutzer auf Dauer leicht zu monoton und langwierig werden. Einfacher und schneller ist es da, den Eingabe-Prompt in das Kontextmenü zu integrieren, um die Ausführung per Rechtsklick bereits direkt an der gewünschten Stelle zu initiieren. Dafür müssen Sie in Windows 10 nur wenige Einstellungen in der Registry anpassen.

Die Registry ist der Einstiegspunkt für den Proptumzug.

Für den gewünschten Prompt-Umzug müssen Sie sich im Editor zunächst dem Bereich "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\cmd" zuwenden. Hier gilt es nun, die Rechte über den cmd-Registrierungsschlüssel zu übernehmen, da ansonsten selbst unter dem Admin-Konto Änderungen teilweise geblockt werden. Auch wenn es hierfür manuelle Wege gibt, fällt das mit einem Tool wie "RegOwnit" wesentlich leichter. Anschließend klicken Sie auf den Eintrag "HideBasedOnVelocityId" im rechten Teil des cmd-Ordners und benennen diesen via "Rename" in "ShowBasedOnVelocityId" um. Nach einem Neustart finden Sie den Befehl nun im Kontextmenü.