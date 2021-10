Download der Woche: Vivaldi

Wer seinen Webbrowser gern individualisiert und hier Funktionsvielfalt schätzt, für den empfiehlt sich als Alternative zu den Platzhirschen Vivaldi. Der Browser baut auf einer soliden Basis auf, die schnelles und sicheres Surfen ermöglicht, und überzeugt darüber hinaus durch umfassende Personalisierungs- und Komfortfeatures.

Die besonders für Vielsurfer geeignete Webbrowser-Alternative Vivaldi [1] sticht vor allem hinsichtlich ihrer Flexibilität heraus. So bietet die auf der Chromium-Plattform basierende und dadurch zu allen aktuellen Webstandards kompatible Software im Vergleich zu Firefox, Google Chrome und Co. ein großes Plus an Extrafunktionen. Dazu zählen ein integrierter Mail- und Kalender-Client, ein Screenshot-Tool und ein 108 Sprachen beherrschender Webseiten-Übersetzer. Bei diesen Features hat der Annwender schließlich ebenso die freie Wahl, welche er wo genau integrieren möchte, wie er das Layout des Browsers weitgehend individualisieren kann.