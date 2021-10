Vorschau November 2021: Collaboration

Die Zusammenarbeit in Unternehmen steht seit anderthalb Jahren auf dem Kopf. Entsprechend groß sind die Herausforderungen für die IT-Abteilungen. In der November-Ausgabe beleuchtet IT-Administrator den Themenschwerpunkt "Collaboration". Darin erfahren Sie unter anderem, wie Sie die quelloffene EGroupware 21.1 in Betrieb nehmen und administrieren. Daneben zeigen wir, wie das Backup von Microsoft-365-Daten funktioniert und welche Lektionen uns das Remote-Working bislang gelehrt hat. In den Produkttests schauen wir uns mit Tobit david3 einen Collaboration-Server für den lokalen Betrieb an.

Wer nach einer Kollaborationsanwendung für den Webbrowser sucht, landet oft bei Microsoft 365 oder Google Workspace. Nicht jedes Unternehmen möchte seine Daten jedoch einem US-Anbieter anvertrauen. EGroupware ist eine Open-Source-Alternative aus Deutschland, DSGVO-konform, flexibel und erweiterbar, auf Wunsch mit Support. Wir schauen uns in der November-Ausgabe die typischen Admin-Tätigkeiten beim Verwalten der Software an.



Eines der wichtigsten Merkmale einer Enterprise-fähigen Public Cloud ist derweil ihre Verfügbarkeit. Alle Dienste sind redundant ausgelegt, die Daten über mehrere Datacenter oder gar Regionen repliziert. Für die meisten Systemmanagement-Disziplinen wie Security, Loganalyse, Monitoring oder Orchestrierung bieten die Cloudanbieter Werkzeuge an, die On-premises-Technologien mindestens ebenbürtig sind. Einzig beim Thema Datensicherung suchen die Administratoren oft vergeblich nach Lösungen aus erster Hand. Wir zeigen im November, worauf es bei der Sicherung von Clouddaten ankommt.



