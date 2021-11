Download der Woche: Diskpulse

In Deutschland verzichtet jede zweite Familie auf zusätzliche IT-Sicherheitsmaßnahmen für Kinder zu Hause – darunter vor allem Eltern mit geringer eigener IT-Sicherheitskompetenz. Wie die aktuelle Studie "Cybersicherheit in Zahlen" weiter ermittelte, fällt dieses Gefälle in puncto Aufklärungsarbeit aber schon geringer aus. [ mehr