Kostenloser Bilder- und PDF-Kombinierer

Zum Beispiel bei Onlinerecherchen sammeln sich schnell zahlreiche Dateien unterschiedlicher Quellen und Formate an. Entsprechend schwer fällt die wünschenswerte Zusammenführung in einem einzigen Dokument. Solange es sich um bis zu 20 Bilder oder PDFs handelt, offeriert der Onlinedienst "CombinePDF" allerdings kostenfreie Unterstützung und überführt die Dateien in ein einziges PDF-File.

Der Klick auf "Verbinden" erzeugt ein PDF aus den bis zu 20 Bild- und PDF-Dateien.

Um Bilder verschiedener Formate wie JPG, PNG, GIF und TIF sowie PDFs via "CombinePDF" [1] online in einem einzigen PDF-Dokument zu vereinen, gilt es lediglich, die gewünschten Dateien von der Festplatte auf die entsprechende Fläche der Website zu ziehen oder per Auswahlfenster dorthin hochzuladen. Anschließend kann der Anwernder durch einfaches Verschieben noch die spätere Dokumentenreihenfolge ändern, ehe CombinePDF per einfachem Klick die abgelegten Dateien zusammenführt.