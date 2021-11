Online-Training "Linux- und Active-Directory-Integration"

Unser Training "Linux- und Active-Directory-Integration" zeigt praxisnah auf, wie Sie Linux-Systeme gleichwertig in den Microsoft-Verzeichnsdienst integrieren. Außerdem steht unter anderem der Einblick in LDAP und Kerberos auf der Agenda der Online-Veranstaltung, die das nächste Mal am 18. November 2021 stattfindet. Buchen Sie schnell, um Ihren Platz zu sichern – für Abonnenten gilt wie immer ein Sondertarif.

Im Online-Training lernen Sie, wie Linux- und Active-Directory-Integration in der Praxis funktioniert.

Im Online-Seminar [1] zeigt Ihnen unser Dozent Thorsten Scherf am 18. November unter anderem, wie Sie ein Computerkonto für Linux-Clients im Active Directory erzeugen und das Linux-System verwalten. Weiterhin erfahren Sie, wie Sie mithilfe eines Cross-Forest-Trust eine Vertrauensstellung zu einem Active-Directory-Forest herstellen und wie Sie erfolgreich Security-Regelwerke für die Clientsysteme verfügbar machen. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt, buchen Sie daher schnell.