Digitale Visitenkarte

Die gute, alte Visitenkarte ist nicht mehr up to date. Denn neben der Gefahr, das Stück Papier zu verlieren, präsentiert sie ihre Informationen analog. Eine zeitgemäße Alternative bieten die Smartphone-Plaketten von "MyTaag". Als eine Art digitale Brücke ebnen sie den Daten mit Hilfe von NFC den direkten Weg in die Datenbank des Empfängers.

Der Taag-Sticker überträgt in Sekunden hinterlegte Daten auf das Smartphone des Gegenübers.

Die Funktionsweise von "MyTaag" [1] basiert auf via Plastikkarte erhältlichen QR-Code. Nach dessen initialen Scan können Anwender all gewünschten Daten auf einer Webseite hinterlegen. Nachdem diese dann im nächsten Schritt auf den taag-Sticker überspielt wurden, muss Letzterer für eine Datenübertragung nur noch an das Smartphone des Gegenübers gehalten werden. Dabei punktet MyTaag mit breiter Kompatibilität, die auch iPhones ab dem XR-Modell umfasst.