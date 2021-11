Vorschau Dezember 2021: Small Business IT

Auch kleine Unternehmen haben große Herausforderungen in Sachen IT. Doch oft steht ihnen verhältnismäßig weniger Budget und Personal zur Verfügung, um die Infrastruktur für die aktuellen Bedürfnisse fit zu machen. In der Dezember-Ausgabe dreht sich der Schwerpunkt des IT-Administrator deshalb um "Small Business IT". Darin zeigen wir unter anderem, was es beim IT-Service-Management für kleine Firmen zu beachten gibt und wie KMU die Löschpflichten der DSGVO richtig umsetzen. Zudem lesen Sie, worauf es bei der Entsorgung von IT-Equipment ankommt. In den Produkttests werfen wir einen Blick auf die Parallels Toolbox.

Der IT-Betrieb in kleinen Firmen steht im Dezember auf der Agenda des IT-Administrator.

Immer mehr Organisationen aller Größen und Branchen sind von Cyberangriffen betroffen. Oft stellt sich im Nachhinein heraus, dass bereits ein geordnetes und verbindliches IT-Management viele Schäden stark reduziert oder sogar verhindert hätte. Doch während IT-Verantwortliche in großen Firmen auf die Personalstärke ihrer IT-Abteilungen und umfangreiche Budgets für Organisations- und Verwaltungswerkzeuge zurückgreifen können, stehen KMU diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung. Dennoch ist IT-Service-Management auch im Kleinen machbar, wie die Dezember-Ausgabe zeigt.



Die DSGVO-Löschpflicht stellt derweil für viele Unternehmen ein größeres Problem dar, als diesen überhaupt bewusst ist. Denn versteckte Datenschätze lagern vielerorts. Typische Verstecke verrät unser Beitrag im Dezember – und auch, wie Admins dank DIN zu einem sinnvollen Löschkonzept kommen.



