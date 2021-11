Ticket für IT-Tage 2021 zu gewinnen

Die IT-Tage finden in diesem Jahr Anfang Dezember wieder als Remote-Konferenz statt. Innerhalb des kompletten Spektrums an Entwickler-, Architektur- und Management-Themen werden die Themenfelder Green-IT und IT-Ethik Premiere feiern. IT-Administrator verlost ein Ticket zur viertägigen Hauptkonferenz im Wert von 655 Euro.

Die IT-Tage 2021 sind einen Tag länger als im Vorjahr und offerieren nun eine Auswahl aus über 200 Sessions.

Vom 6. bis zum 9. Dezember 2021 finden die IT-Tage [1] als Remote-Konferenz statt. Die Jahreskonferenz des Fachmagazins "Informatik Aktuell" richtet sich an Softwareentwickler, Datenbankexperten, DevOps und IT-Entscheider. Die Teilnehmer erwartet wieder ein umfangreiches Programm mit über 200 Sessions in acht parallelen Tracks. Neben der gewohnten Bandbreite zu DevOps, Softwareentwicklung, Datenbanken und IT-Betrieb spielen in diesem Jahr wieder weitere Themenkomplexe eine tragende Rolle: beispielsweise künstliche Intelligenz und Machine Learning, neuronale Netze und Smart Analytics, Cloud und Serverless, Big Data und Data-Streaming sowie agile Unternehmenstransformation. Neu kommen 2021 die Themenfelder Green-IT und IT-Ethik auf die Veranstaltungsagenda.



Neben der Inhaltsvermittlung haben sich die Veranstalter auf die Fahnen geschrieben, auf ihrer virtuellen Community-Plattform möglichst die kommunikativen Aspekte und den Netzwerkcharakter einer Präsenzveranstaltung zu ermöglichen. Ziel dabei ist, für die Teilnehmer ein interaktives Erlebnis mit gewohnt familiärer Atmosphäre zu schaffen. Dafür laden zum Beispiel themenbezogene Chaträume dazu ein, sich mit anderen Konferenzteilnehmern und Experten auszutauschen oder in Experten-Sprechstunden Fragen zu stellen.



Zudem erhalten alle angemeldeten Teilnehmer alle Vorträge für 12 Monate als On-Demand-Videos angeboten, so dass sie zeitlich flexibler werden und nicht fürchten müssen, durch parallele Sessions Wichtiges unwiderruflich zu verpassen. Darüber hinaus kündigen die Veranstalter zusätzliche Vortragsspecials im Nachgang der Konferenz an. Teilnehmer erhalten auch ein Teilnahme-Zertifikat.



IT-Administrator verlost ein Tickets zur viertägigen Hauptkonferenz im Wert von 655 Euro. Zur Teilnahme schicken Sie bis zum xx. November 2021 eine E-Mail samt Kontaktdaten an die E-Mail-Adresse der IT-Administrator-Redaktion [2] mit dem Betreff "IT-Tage 2021".