Zeitstempelumstellung

Windows speichert bei Dateien und Ordnern verschiedene Zeitstempel wie das Erstell- und Änderungsdatum oder die letzte Nutzung einer Datei. Nicht nur, um eventuell Spuren zu verwischen, kann es sich für IT-Profis als hilfreich erweisen, diese Daten bewusst anzupassen. Dabei leistet das kostenlose Tool "NewFileTime" Unterstützung.

Die Bedienung von "NewFileTime" ist intuitiv und verlangt keine Einarbeitung.

Um mit "NewFileTime" [1] Zeitstempel von Dateien oder Ordnern zu ändern, laden Sie zunächst das gewünschte Objekt in das Programm – per Drag & Drop oder über den "Import"-Button im Explorer. Anschließend sehen Sie umgehend eine Vorschau mit den momentanen Status der unterschiedlichen Zeitstempel.



Nun können Sie beispielsweise mit dem Befehl "Neue Zeit setzen" genau dieses erledigen. Alternativ können Sie auch über die Anweisungen "Sei älter" beziehungsweise "Sei jünger" eine Zeitspanne an Tagen vorgeben, um welche das betroffene Objekt dann altert oder sich verjüngt. Dabei können Sie sämtliche Änderungen an den Dateien live in der Vorschau sehen und via "Reset" auch wieder zurücknehmen.