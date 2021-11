Download der Woche: Ditto

Viele professionelle Anwender schätzen die Zwischenablage von Windows, empfinden sie aber als zu klein geraten. Um diesen Missstand zu beheben, möbelt das Open-Source-Tool "Ditto" das Clipboard auf. Es legt kopierte Daten unterschiedlicher Formate jederzeit wiederverwendbar und übersichtlich in einer Liste ab.

Ditto punktet nicht mit Designaspekten, sondern mit Funktionalität.

Das freie Werkzeug "Ditto" [1] erweitert die Zwischenablage von Windows um Funktionalitäten, die sich bestimmt viele Poweruser schon länger wünschen. Mit dem Werkzeug können Anwender vielerlei Inhalte wie Texte, Bilder, HTML-Dokumente und andere Dateien, aber auch ganze Ordner in die Zwischenablage transferieren – und das Ganze gerne auch oftmals: Ditto führt die kopierte Inhalte dann solange in einer Liste, auf die jederzeit zugreifbar ist, bis sie willentlich manuell aus der Liste gelöscht werden. Zwecks Übersichtlichkeit erlaubt das Tool auch, bestimmte Einträge der Liste zu markieren, um sie dann mit einem Klick in einem neuen Ordner zu bündeln.