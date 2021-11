Studie: Hybrid Cloud ist dominierende IT-Architektur

Laut einer aktuellen globalen Studie zur Cloudtransformation setzt mittlerweile nur noch eine Minderheit der Cloudnutzer auf lediglich einen Anbieter – auch weil Anbieterbindung großteils abgelehnt wird. Selbst wenn Cybersicherheit als kritisch und wichtig bewertet wird, genießt sie für ein Drittel der Befragten nicht die höchste Priorität.

Die Hybrid-Cloud-Entwicklung wird laut IBM von mangelnder Sicherheit und Branchenvorschriften ausgebremst.

Laut den Ergebnissen einer aktuellen weltweiten Studie von IBM zur Cloudtransformation [1] hat sich der Unternehmensbedarf verändert: Waren es in Deutschland in 2019 noch 28 Prozent (weltweit: 29 Prozent), die eine einzige private oder öffentliche Cloud nutzten, sank mittlerweile deren Anteil auf aktuell lediglich zwei Prozent (weltweit: drei Prozent). Damit habe sich die Hybrid Cloud als dominierende IT-Architektur etabliert.



Das IBM Institute for Business Value (IBV) hat die weltweite Studie in Zusammenarbeit mit Oxford Economics durchgeführt. Befragt wurden dafür fast 7200 hochrangige Führungskräfte aus 28 Branchen und 47 Ländern. In puncto Sicherheit führt laut Umfrage die Komplexität bei der Infrastruktur zu Schwachstellen, die Cyberkriminelle ausnutzen. Dennoch zählt die Verbesserung der Cybersicherheit und die Reduzierung entsprechender Risiken überraschenderweise für mehr als ein Drittel der Befragten nicht zu ihren größten Geschäfts- und IT-Investitionen. Gleichzeitig gaben aber 80 Prozent der Befragten (in Deutschland 73 Prozent) an, dass die Einbettung der Datensicherheit in die Cloudarchitektur in den meisten Fällen wichtig oder äußerst wichtig für erfolgreiche digitale Initiativen ist.



Als einen Hemmschuh für die Cloud betrachtet eine breite Mehrheit der Befragten die Anbieterbindung. So gaben fast 79 Prozent von ihnen (in Deutschland 77 Prozent) an, dass es für den Erfolg ihrer digitalen Initiativen wichtig oder äußerst wichtig ist, dass die Workloads vollständig portabel sind und kein Vendor Lock-in besteht. Zugleich stuften 69 Prozent (in Deutschland 77 Prozent) die Anbieterbindung als wesentliches Hindernis für die Verbesserung der Business Performance in den meisten oder allen Bereichen ihrer Cloudinfrastruktur ein.