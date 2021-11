Download der Woche: Monosnap

Auch kleine Unternehmen haben große Herausforderungen in Sachen IT. Doch oft steht ihnen verhältnismäßig weniger Budget und Personal zur Verfügung, um die Infrastruktur für die aktuellen Bedürfnisse fit zu machen. In der Dezember-Ausgabe dreht sich der Schwerpunkt des IT-Administrator deshalb um "Small Business IT". Darin zeigen wir unter anderem, was es beim IT-Service-Management für kleine Firmen zu beachten gibt und wie KMU die Löschpflichten der DSGVO richtig umsetzen. Zudem lesen Sie, worauf es bei der Entsorgung von IT-Equipment ankommt. In den Produkttests werfen wir einen Blick auf die Parallels Toolbox. [ mehr