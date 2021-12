Download der Woche: StartAllBack

Während bei einer neuen Betriebssystemversion Neuigkeiten wie ein Mehr an Funktionen oder eine schnellere Systemgeschwindigkeit überwiegend für positive Resonanz sorgen, provoziert die Umgestaltung der Nutzeroberfläche oft auch Kritik. Für in dieser Hinsicht unzufriedene Anwender von Windows 11 kann die Shareware "StartAllBack" wertvolle Unterstützung leisten und das Design des aktuellen OS aus Redmond in großen Teilen "zurückgestalten".

Durch StartAllBack "zurückgestylte" klassische Taskbar und Startmenü in Windows 11.

Mit der Unterstützung von "StartAllBack" [1] können Windows-11-Anwender zahlreiche Designelemente des neuen Betriebssystems umgestalten. Dazu offeriert die Shareware vor allem entsprechende Styles aus Windows 10 und 7 – aber auch eigene sowie solche von Drittanbietern. Diese verleihen beispielsweise dem Startmenü, der Taskleiste und der Größe der Icons ein neues, altes Äußeres und bieten die Möglichkeit, das Kontextmenü und die Farbgebung individueller zu gestalten.



Das Tool kann in seinem vollen Umfang 30 Tage lang kostenlos genutzt werden – danach muss der Anwender entweder eine Lizenz erwerben (aktuell 4,99 US-Dollar pro PC) oder kann die Software nur noch mit eingeschränktem Funktionsumfang nutzen.