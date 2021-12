Verstecktes Admin-Konto unter Windows 11 deaktivieren

In Windows 11 hat sich unauffällig ein Administratorkonto eingeschlichen, das freilich auf den allermeisten Arbeitsplatzrechnern unerwünscht ist. Zwar sollte es per Default deaktiviert sein, aber gerade für den sensiblen Security-Kontext gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!

Falls das neue Admin-Konto unter Windows 11 ungewollt aktiv sein sollte, empfieht es sich, es umgehend auszuschalten.

Um den aktuellen Status des neuen Admin-Kontos zu überprüfen, geben Sie in der Eingabeaufforderung mit Admin-Rechten den Befehl net user administrator ein. Während ein "Nein" in der Zeile "Konto aktiv" den Sicherheitsempfehlungen entspricht, erfordert ein "Ja" entsprechend ein paar Handgriffe, um das Konto zu deaktivieren: Starten Sie in letzterem Fall die Kommandozeile wieder als Admin und geben Sie den Befehl net user Administrator /active:no ein. Nach der Bestätigung per Enter-Taste ist das versteckte Konto nicht mehr zu finden und stellt keine Missbrauchsgefahr mehr dar.