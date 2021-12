Gebündeltes Audio-Know-how mit praktischen Tests

Im vom Administrator zu verwaltenden Hardwarepool findet sich meist auch Audioequipment wie Kopfhörer, deren Verbreitung in letzter Zeit in der Öffentlichkeit wie pandemiebedingt in den Home Offices rasant gestiegen ist. Wie Sie möglichst viel akustische Leistung aus diesem Zubehör herauskitzeln, erläutert neben zahlreichen weiteren Tipps und Tests zum Thema Hören die Webseite "audiocheck.net".

Eine Auswahl der Tests, die "audiocheck.net" für Audiohardware, aber auch das Gehör des Users anbietet.

Das Internet-Portal "audiocheck.net" [1] lässt Sie zum einen über kostenfreie Tools die Performance Ihrer Audiohardware wie Kopfhörer und Lautsprecher auf Herz und Nieren testen – und erläutert gegebenenfalls, wie sie zu verbessern ist. Darüber hinaus lässt das Online-Angebot den Nutzer besipielsweise auch sein eigenes Gehör überprüfen sowie trainieren und bietet nicht zuletzt umfassendes, leicht verständlich dargebotenes Fachwissen zum Thema.