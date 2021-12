Windows-Arbeitsspeicher per Skript freischaufeln

Ein ärgerliches IT-Problem ist es, wenn zu wenig Arbeitsspeicher die Hardware ausbremst. Doch zum teuren Aufrüsten des Arbeitsspeichers gibt es eine Alternative. Denn zumindest zum Entzerren gelegentlicher RAM-Spitzen können Admins alternativ auch ein einfaches Skript bemühen.

Das RAM lässt sich für bessere Systemperformance portionsweise per Skript leeren.

Für die Arbeitsspeicherfreilegung per Skript geben Sie in den Editor Ihrer Wahl zunächst diesen Befehl ein: FreeMem = Space (128000000). Das Ergebnis speichern Sie via Ctrl+S im Format "Alle Dateien" und benennen diese Datei beliebig, aber verpassen ihr eine VBS-Endung. Pro Doppelklick auf die Datei leert sich nun der Arbeitsspeicher um 128 MByte RAM. Allerdings lautet die Empfehlung, auf diese Weise höchstens die Hälfte der RAM-Größe freizusetzen,da ansonsten Programm- und Systemabstürze drohen.



Alternativ können Sie die Leerung auch in einem einzigen Schritt durchziehen, wofür Sie ein zweites Skript benötigen. Dann geben Sie in die erste VBS-Datei die Größe des vorhandenen Arbeitsspeichers ein, zum Beispiel FreeMem=Space(409600000) für 4 GByte. Anschließend erstellen sie ein Skript mit dem Inhalt mystring=(80000000) und lassen beide nacheinander ablaufen.