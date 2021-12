Windows-11-Taskleiste manuell verschieben

Einige der Neuerungen von Windows 11 betreffen die Taskleiste: Neben einem neuen Design lässt sie sich nicht mehr verschieben. Wer die Taskleiste dennoch aus ihrer fixierten Position am unteren Bildschirmrand befreien und dabei auf Toolunterstützung verzichten möchte, muss deshalb manuell die Registry bemühen.

Wer in Windows 11 die Taskleiste verschieben möchte, muss mit der Registry arbeiten.

Vor den Registry-Änderungen sollten Sie wie in solchen Fällen üblich zunächst ein Backup des betreffenden Schlüssels erstellen. Begeben Sie sich danach in den Pfad "HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ StuckRects3". Dort bearbeiten Sie per Doppelklick in den Settings den Binärwert. Markieren Sie hier in der zweiten Zeile den fünften Wert von links, der per Default "03" lautet. Überschreiben Sie diesen Wert mit "00", erscheint die Taskleiste anschließend links, bei "01" oben und bei "02" rechts. Um das Ergebnis des Ortswechsels zu sehen, müssen Sie noch unter "Windows-Prozesse" den Windows-Explorer mit der rechten Maustaste neu starten.