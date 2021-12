Download der Woche: Wickr Me

Messenger sind als schnelle und einfache Kommunikationstools auch für Unternehmen hochinteressant. Allerdings scheitern gehypte Vertreter in der Regel an den im Firmenumfeld hohen, elementaren Sicherheits- und Vertraulichkeitsbedenken. Die will ein ehemals reiner Smartphone-Messenger überwinden: "Wickr Me" gilt als besonders sicher und ist in einer für Windows-Systeme bestimmten Desktop-Version kostenlos erhältlich.

Die Zeitspanne für die Chat-Selbstzerstörung lässt sich stunden-, tagesweise oder frei einstellen.

Das bereits mit seinen Android- und iOS-Versionen bekanntegewordene Tool "Wickr Me" [1] vereint auch für Windows-Systeme die kommunikatiosnförderlichen Vorteile von Messegern mit strikten Security-Features. So verhindern die Datenschutz-Funktionen der Freeware die Nachverfolgbarkeit von Chat-Verläufen so gut wie komplett. Weiterhin integriert der Krypto-Messenger eine Selbstzerstörungsfunktion, dank der sich Nachrichten nach einer frei einstellbaren Zeit restlos selber löschen. Nicht zuletzt genügt für die Anmeldung an Wickr Me eine gültige Email-Adresse und der Anbieter verspricht, keinerlei Daten zu speichern.