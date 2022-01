Vorschau Februar 2022: Cloudmanagement

Der Gang in die Cloud klingt erst einmal verlockend für viele Unternehmen. Doch lauern bei genauem Hinsehen zahlreiche Fallstricke, die IT-Verantwortlichen das Leben schwer machen. Im Februar befasst sich IT-Administrator mit dem Schwerpunkt "Cloudmanagement". Darin erfahren Sie, worauf es bei der Migration von Storage in die Cloud ankommt und wie Sie die Google Cloud Platform im Auge behalten. Außerdem zeigen wir im Februar-Heft die Überwachung virtueller Umgebungen mit ManageIQ und was Salt, Puppet, Chef und Ansible bei der Cloudverwaltung zu bieten haben.

Das Cloudmanagement steht auf der Agenda der Februar-Ausgabe.

Viele Unternehmen betreiben kritische Anwendungen in gewachsenen IT-Infrastrukturen aus Gründen von Compliance, Sicherheit oder anderer Vorgaben vielfach noch selbst. Allerdings fällt eine durchgehende Digitalisierung im Zusammenwirken mit nicht cloudbasierten Applikationsumgebungen schwer. Ein Umzug dieser Anwendungen in die Cloud kann hier für Vereinheitlichung sorgen. Wir beleuchten im Februar-Heft, auf welche Punkte IT-Verantwortliche bei Migrationsprojekten in die Cloud primär achten sollten.



Dem Admin stehen derweil heute zahlreiche spezielle Werkzeuge zur Orchestrierung und Automatisierung in der Cloud zur Verfügung. Doch oft braucht es die kostspieligen Neuanschaffungen aber gar nicht. Denn sind Werkzeuge wie Ansible, Salt, Puppet oder Chef bereits lokal im Einsatz, leisten diese auch viel bei der automatische Verwaltung und Orchestrierung von Cloud-Workloads geht, wie Sie in der Februar-Ausgabe erfahren.



