Download der Woche: Windows and Office Genuine ISO Verifier

Die immer öfter anzutreffende Praxis des Erwerbs von Windows oder Office via Download-Link hat gute und schlechte Seiten. Auch wenn sie zweifelsohne praktisch ist, ist andererseits die Echtheit des ISO-Images schwer zu verifizieren. Und im negativen Fall droht neben dem möglichen juristischen Ärger für den Einsatz von Raubkopien der Befall von Malware, die viele manipulierte ISO-Dateien beinhalten. Um solche Schreckensszenarien von vornherein zu verhindern, will Sie der kostenfreie "Windows and Office Genuine ISO Verifier" durch die Echtheitsprüfung von Images unterstützen.

Der Genuine ISO Verifier bestätigt die Originalität des Images.

Neben seinem klaren Nutzen ist der "Windows and Office Genuine ISO Verifier" [1] darüber hinaus intuitiv bedienbar: Anwender müssen das Programm lediglich starten, etwa per USB-Stick, die zu überprüfende ISO-Datei auswählen und auf "Verify" klicken – eine Installation der Freeware ist nicht notwendig. Im Hintergrund berechnet das Programm dann die Checksummen der Datei über eine von Microsoft bereitgestellte Datenbank – um die berechneten Werte im Anschluss mit den Herstellerangaben zu vergleichen. Die Ergebnisse präsentiert die Freeware plakativ mit einem grünen "Genuine" oder einem roten "Not Genuine".