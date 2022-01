Talentierter freier Bildbearbeiter

Viele Windows-Nutzer schätzen zur schnellen und unkomplizierten Bildbearbeitung das Bordmittel "Paint". Doch Nicht-Windows-Anwender brauchen deshalb keinesfalls neidisch werden. Denn mit der Open-Source-Software "Pinta" steht ein funktional sehr ähnliches Programm auch für Linux- und Mac-Plattformen zur Verfügung.

Pinta bleibt trotz vielerlei Funktionsoptionen einfach zu bedienen.

Das freie Bildbearbeitungsprogramm "Pinta" [1] offeriert für die Nutzer sämtlicher großer Betriebssysteme – Windows, Mac und Linux – eine Fülle an Funktionen zum Erstellen und Ändern von Grafiken beziehungsweise Photos. Zu den vorhandenen Grundfunktionalitäten eines solchen Programms gesellen sich beispielsweise über 35 Effekte, die unter anderem Bilder verpixeln, sie rotieren oder wie ein Ölgemälde wirken lassen. Neben gezielten Eingriffsmöglichkeiten in vielerlei Bildeigenschaften ermöglicht die Anwendung auch das Arbeiten mit mehren Ebenen, die sich getrennt voneinander gestalten und in Beziehung zueinander setzen lassen.