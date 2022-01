Download der Woche: CryptSync

Cloud Computing wird in immer mehr deutschen Unternehmen zu einer Selbstverständlichkeit – parallel dazu steigt auch der Bedarf an Verschlüsselungswerkzeugen für die Daten in der Wolke kontinuierlich an. Unter diesen findet sich mit "CryptSync" ein Tool, das seine Dienste nicht nur kostenfrei verrichtet, sondern Dateien einfach und sicher auch auf theoretisch unbegrenzt vielen Cloudspeichern schützt.

Der erste einfache Arbeitsschritt mit CryptSync: Die Auswahl des Synchronisierungsordners.

Zur Verschlüsselung und Komprimierung der für die Cloudspeicherung vorgesehenen Daten per LZMA-Algorithmus setzt CryptSync [1] auf Ordnerpaare: Sobald Sie Dateien in jenen auf Ihrem Desktop kopieren, speichert die Freeware diese synchron verschlüsselt in den Ordner auf Public Clouds wie OneDrive, Google Drive, Dropbox und/oder Co. Die kodierten Dateien liegen in der Wolke dann als 7-Zip-Archive vor, die sich via 7-Zip oder WinRAR auch ohne CryptSync mit entsprechendem Passwort wieder entpacken lassen.