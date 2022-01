Gratiskurs führt in den Umgang mit der Linux-Kommandozeile ein

Das Hasso-Plattner-Institut kündigt für seine offene Lernplattform openHPI einen neuen Linux-Onlinekurs an: Das dreiwöchige Gratisseminar "Linux in der Kommandozeile" will auf diesem Gebiet Unerfahrenen vor allem näherbringen, wie sich mithilfe der Open-Source-Befehlszeile viele alltägliche Aufgaben automatisieren lassen.

Ein neues Seminar im Aus- und Weiterbildungsangebot des HPI rückt die Linux-Kommandozeile in den Fokus.

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) kündigt einen neuen, kostenlosen Onlinekurs auf seiner offenen Lernplattform openHPI an, der das Betriebssystem Linux in den Mittelpunkt stellt. Der insgesamt dreiwöchige Kurs "Linux in der Kommandozeile" [1] will allen Interessierten vor allem die Möglichkeiten vorstellen, schnell und effektiv mit der Linux-Befehlszeile zu arbeiten. So soll das studentische Expertenteam, das den Kurs leitet, beispielsweise demonstrieren, wie sich viele alltägliche Aufgaben automatisieren und kleinere Programme zu großen zusammenschließen lassen.



Zielgruppe dieses Linux-Gratiskurses sind IT-Anwender, die die Kommandozeile im Linux-Betriebssystem bislang überhaupt nicht oder nur wenig genutzt haben. Diese wollen die studentischen Linux-Fachleute des HPI in der ersten Kurswoche in die Grundlagen der Navigation einführen und dafür grundlegende Kommandos demonstrieren. In der zweiten Woche steht dann ein Überblick über Anwendungen in der Befehlszeile samt Vorstellung von Filtern und Pipelines auf der Agenda. Die dritte Kurswoche dient schließlich der Vorbereitung auf eine Abschlussprüfung und deren Absolvierung.



Wie das HPI betont, ist das neue Seminar keine Einführung in die Grundlagen von Linux. Dafür gebe es stattdessen seit 2018 den openHPI-Kurs "Linux für alle" [2].