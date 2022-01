Kostenfreier Zeiterfasser

Zeit ist Geld, wie der Volksmund weiß. Und egal, ob für den Admin selbst oder seine Betreuten, ob für festangestellte Mitarbeiter im Rahmen von Projekten oder Freiberufler: Die exakte Erfassung der Arbeitszeit ist immer wichtig. Gut, dass es hierfür ein kostenloses, praktisches Tool gibt, das als Browsererweiterung seine Anwender nicht nur beim Festhalten von Arbeitszeiten effektiv unterstützt.

Als Zusatzfunktion lassen sich mit Clockify auch Ausseneinsätze planen und verwalten.

Das freie Time-Tracking-Tool "Clockify" [1] hält die Arbeitszeiten einer unbegrenzten Anzahl von Personen fest – sowohl in Echtzeit als auch nachträglich per manuellem Eintrag. Darüber hinaus lassen sich die Eingabefelder der Browererweiterung spaltenweise erweitern und Zusatzfunktionen etwa zur Berichterstellung und zum Team- und Projektmanagement nutzen. Ergebnisse exportiert die Freeware schließlich in gängigen Formaten wie PDF, CSV oder Excel.