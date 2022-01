Download der Woche: Optimizer

Wer sein Windows-System absichern und/oder optimieren möchte, dem bieten die Bordmittel des OS theoretisch einige Stellschrauben – praktisch allerdings oft genug recht versteckt oder beispielsweise aufgrund von IT-Policies schwierig beziehungsweise gar nicht zu bedienen. Als Alternative hat sich das kostenfreie Tool "Optimizer" auf die Fahnen geschrieben, Optionen zur Systemsicherheits und -verbesserung für das OS aus Redmond wesentlich einfacher umzusetzen.

Nicht benötigte Features stellt der Optimizer nach einem Klick (plus anschließendem Neustart) ab.

Der freie "Optimizer" [1] will allen Windows-Nutzern hilfreich zur Seite stehen, die die Sicherheit und Performance ihres Systems verbessern wollen. Dazu ermöglicht die Anwendung zum einen das Deaktivieren nicht benötigter Services wie Cortana oder die Windows-Updates per einfachem Klick plus anschließendem Neustart – statt sich dafür umständlich durch die Bordmittel des OS kämpfen zu müssen und sie gegebenenfalls wegen dagegensprechender Policies gar nicht ausführen zu dürfen. Darüber hinaus wartet der Optimizer mit Features auf, die Redmond gar nicht offeriert. Dazu zählt etwa ein allgemeiner Systemperformance-Boost und eine umfangreiche Cleaner-Funktion.